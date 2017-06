Migranti, Di Maio: ha ragione la Raggi, stop arrivi nella Capitale

"Sottoscrivo in pieno la lettera di Virginia Raggi al Prefetto di Roma in cui chiede una moratoria sui nuovi arrivi di migranti nella Capitale. Ormai il Paese è una pentola a pressione". Così il vice presidente della Camera Luidi Di Maio, sottolineando che "non è possibile continuare a costruire centri di accoglienza nelle nostre città per far fare affari alle solite poche cooperative che fanno business sull'immigrazione".