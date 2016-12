Migranti, destra danese offre "spray anti-immigrati": è polemica

Polemiche in Danimarca per l'iniziativa del partito di destra Danskernes Parti, che ha distribuito circa 150 bombolette di "spray anti-migranti" per "proteggere i cittadini". Il leader del Danskernes Parti, Daniel Carlsen, ha difeso la mossa: "A lungo termine si vuole rimpatriare i migranti, ma nel breve periodo vogliamo fornire soluzioni per rendere la vita migliore e più sicura per il popolo danese".

Le bombolette sono state distribuite nelle strade di Haderslev, città portuale nel sud-est della Danimarca: si tratta di un prodotto simile alla lacca per capelli (l'uso di spray urticanti al peperoncino è vietato in Danimarca).



Carlsen ha difeso l'iniziativa: "Non riesco a vedere come possa essere considerata razzista. Lo spray al pepe è illegale qui così abbiamo voluto trovare un modo per le persone danesi, in particolare per le donne, di proteggersi".