Migranti,Delrio: chiusura Brennero, da Austria danno gravissimo a Ue

"La chiusura del Brennero sarebbe un danno gravissimo per l'economia e per i trasporti, ma sarebbe un danno gravissimo anche per l'Unione europea perché il passo del Brennero è il simbolo dell'integrazione europea". Lo dice il ministro dei Trasporti Graziano Delrio. "Noi confidiamo ci sia un ripensamento - aggiunge Delrio -. Chiudere i valichi significa far arretrare il progetto politico dell'Europa".