Migranti, Davutoglu: intesa storica

Il premier turco Ahmet Davutoglu celebra l'accordo sui migranti tra l'Ue e il governo di Ankara parlando di "giornata storica". "Europa e Turchia - ha affermato - hanno lo stesso destino, le stesse visioni e le stesse caratteristiche". "Non c'è futuro per la Turchia senza l'Ue e non c'è futuro per l'Ue senza la Turchia", ha aggiunto.