Migranti, dalla Ue 348 milioni cash ai siriani in Turchia: ogni mese soldi ai profughi su "carte di credito"

L'Ue lancia il programma umanitario più grande della sua storia, per un valore complessivo da 348 milioni di euro, con un "sistema altamente innovativo", attraverso cioè trasferimenti di denaro diretti ai profughi siriani in Turchia. I soldi, come spiegato dal commissario europeo alle Crisi umanitarie Christos Stylianides, verranno versati direttamente su carte elettroniche ogni mese per permettere loro di far fronte a tutte le necessità.