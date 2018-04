Migranti dall'Israele all'Italia, Netanyahu: "Era solo un esempio"

"L'Italia era solo un esempio di un Paese occidentale" in cui potrebbero essere trasferiti i migranti africani presenti sul territorio d'Israele. Lo ha detto l'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, parlando della destinazione di una parte dei profughi in base all'accordo con l'Onu. "Il primo ministro non intendeva in modo specifico l'Italia", è stato precisato. Poco prima la Farnesina aveva smentito alcun accordo con lo Stato Ebraico.