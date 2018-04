Migranti da Israele all'Italia, l'Onu: "Serve l'ok del governo"

"Soltanto previo accordo con il governo italiano potrebbero arrivare in Italia alcuni rifugiati da Israele, e solo per ricongiungimento familiare con parenti che già vivono qui. Si tratta di pochissimi e specifici casi". Lo ha detto Carlotta Sami, portavoce dell'Unhcr per i rifugiati nei Paesi del Sud Europa, spiegando in quale misura l'Italia potrebbe essere "toccata" dall'accordo firmato tra lo Stato Ebraico e l'Alto Commissariato dell'Onu.