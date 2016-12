Migranti: Croazia richiude parte del confine con la Serbia dopo le proteste della Slovenia

La Croazia richiude i confini con la Serbia per contenere l'afflusso di profughi. Migliaia di rifugiati quindi sono stati costretti a passare una nuova notte al freddo e sotto la pioggia. La scelta dovuta alla riduzione dei flussi consentiti in Slovenia. Zagabria nel tardo pomeriggio di lunedì aveva tolto il blocco al confine con la Serbia che durava da sabato.

I profughi secondo quanto riferito dalla tv serba B92 "non hanno vestiario adeguato per sostare all'addiaccio" e "mancano inoltre rifornimenti di cibo e acqua".



Lunedì mattina la Slovenia ha bloccato un treno di migranti - Un treno messo a disposizione dalla Croazia, con 1.800 persone a bordo, è arrivato lunedì mattina alla frontiera. Ma la polizia slovena, schierata al confine, ha disposto barriere per evitare l'afflusso in massa nel suo territorio. Migranti bloccati dunque, con gli sloveni che permettevano l'ingresso solo a piccoli gruppi e i croati che impedivano ai profughi di tornare indietro.