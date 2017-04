Migranti, Croazia: da venerdì controlli più severi alle frontiere

La Croazia , che fa parte dell'Ue ma non della zona Schengen , da venerdì adotterà le nuove regole di Bruxelles sui controlli rafforzati. In pratica, i documenti di ogni persona, sia in entrata che in uscita dal Paese, dovranno essere verificati in tre banche dati: quella del ministero degli Interni croato, dell'Interpol e del sistema Schengen. Finora la polizia di confine poteva sottoporre - ma raramente - i cittadini Ue a un controllo dettagliato.

I cosiddetti "controlli sistematici" dovranno essere attuati ai valichi con Serbia, Bosnia e Montenegro, che non sono membri dell'Ue, ma anche a quelli con Slovenia e Ungheria, Paesi membri dell'Unione. Da venerdì non ci potranno essere eccezioni e tutti dovranno essere controllati.



Timori per il rischio di lunghe code anche per i turisti italiani: la nuova stretta sui controlli, infatti, rischia di congestionare il traffico della frontiera attraversata dai nostri connazionali diretti al mare dell'Istria.



C'è chi sorride... - Il giro di vite non dispiace però agli albergatori del nord-est: quest'ultimi, infatti, con il rischio di un aumento di code ai valichi sperano di poter intercettare un maggior numero di turisti che sceglieranno, proprio per evitare i disagi legati al controllo più severo dei documenti, le spiagge venete o del Friuli Venezia Giulia in alternativa alla Dalmazia. In ballo quasi 500mila italiani che ogni estate attraversano il casello di Trieste diretti all'estero.