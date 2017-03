Migranti, Corte Ue: Stati non obbligati a concedere visti umanitari

"Gli Stati membri dell'Ue non sono tenuti a concedere un visto umanitario ai profughi che intendono recarsi nel loro territorio con l'intenzione di chiedere asilo, ma restano liberi di farlo sulla base del rispettivo diritto nazionale". Lo afferma la Corte di Giustizia dell'Ue, secondo cui "il diritto comunitario stabilisce solo le procedure per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni negli Stati membri della durata massima di 90 giorni".