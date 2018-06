Migranti, Corte Ue: "Respingimenti immediati sono contro la legge"

Non è possibile fare i respingimenti immediati dei migranti ai confini tra Paesi Ue. Lo stabilisce una sentenza della Corte europea che interpreta il Regolamento della Convenzione di Dublino. "Quando una persona si reca in uno Stato membro dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Paese dell'Ue il primo non può decidere di trasferirla verso il secondo, prima che quest'ultimo abbia dato il suo accordo", affermano i giudici.