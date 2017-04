Migranti, Corte Conti Ue: in Italia operativi solo 4 hotspot su 6

"Solo quattro dei sei hotspot previsti in Italia sono operativi e la Corte dei conti europea insiste sulla necessità dell'apertura degli ultimi due" per far fronte ai flussi migratori. Lo rivela una relazione della Corte dei conti europea sugli hotspot in Italia e Grecia. Secondo la Corte, il sistema basato sugli hotspot "ha contribuito a migliorare la gestione dei flussi migratori nei due Paesi in prima linea".