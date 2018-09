Migranti, Conte: "I contributi volontari non sono una priorità" | Merkel: "Solidarietà flessibile non mi convince"

"Ci siamo detti un po' tutti che dobbiamo arrivare a conclusioni" sui migranti perché "più ritardiamo più andiamo tutti in difficoltà", ha quindi aggiunto Conte sottolineando come il caso Diciotti, portato a esempio del non funzionamento della gestione dei flussi migratori, "ci vede tutti perdenti. Se l'Europa vuole esprimere una politica in materia di immigrazione vuol dire che mette a punto una strategia, rivede il regolamento di Dublino e quanto prima persegue nuovi meccanismi di gestione collettiva nel segno della solidarietà".



Conte: "Dubbi su rafforzamento di Frontex" - Quanto alla proposta di Juncker di un rafforzamento di Frontex, il premier si è detto incerto circa la sua reale utilità: "La posizione dell'Italia sul progetto Frontex è che sicuramente può avere un ruolo, ma potenziare Frontex fino a diecimila uomini fa anche sorgere problemi circa l'utilità di un tale investimento. Preferei - ha quindi spiegato - che tutti questi investimenti fossero destinati all'Africa. E c'è anche un problema politico: è chiaro che un simile dispiegamento di uomini pone un tema di sovranità. Tutti i Paesi membri è chiaro che sono gelosi, e l'Italia non è da meno".



Merkel: "Solidarietà flessibile? Non mi convince, sì a rafforzamento Frontex" - Sul versante Frontex parere opposto della Germania. "Abbiamo dato un parere positivo sulla proposta Juncker per un rafforzamento di Frontex", ha detto infatti Angela Merkel, sottolineando come invece ci si sia "occupati poco del tema della ridistribuzione perché era chiaro che non ci sarebbe stato nessun risultato".



Per la cancelliera bisogna infatti avere un sistema "per un'onesta ridistribuzione dei migranti nell'Ue e non può essere in nessun caso che ciascuno cerca di fare quello che ha vuole". Quanto al tema della "solidarietà flessibile", Merkel ha detto di non volersi esprimere in maniera definitiva perché "non sono del tutto contenta del concetto".