Migranti, Conte all'Onu: "Chi ci critica è in malafede"

Il premier italiano Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, risponde alle critiche per la politica italiana sull'immigrazione. "La nostra politica ha al primo posto l'obiettivo di tutelare la dignità delle persone, salvare le vite e difendere i diritti fondamentali delle persone - ha detto -. Chi dà una lettura diversa dopo quello che abbiamo fatto non può essere in buona fede".