Migranti, conferenza Ue l'8 ottobre

Per analizzare la situazione della rotta migratoria, per l'8 ottobre è stata organizzata una conferenza con i Paesi del Balcani occidentali e la Turchia, peraltro già prevista dalle conclusioni del consiglio di luglio. L'incontro, secondo fonti Ue, si svolgerà nel corso di un Consiglio in formato jumbo Affari interni ed Esteri.