Migranti, conclusa "refugeeconvoy"

Si è conclusa l'iniziativa "#refugeeconvoy", che ha radunato domenica centinaia di volontari arrivati in Ungheria dall'Austria a bordo di almeno 270 auto, per portare soccorsi ai profughi e recuperarne alcuni per assicurare loro un passaggio sicuro oltreconfine. La rete di contatti sms del gruppo è stata chiusa, riferiscono all'Ansa gli attivisti italiani del centro sociale Labas di Bologna che hanno partecipato all'iniziativa.