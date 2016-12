Migranti, chiude il corteo di automobili dall'Austria: un successo l'aiuto ai rifugiati

Almeno 270 auto di volontari austriaci hanno varcato il confine con l'Unghiera per portare soccorsi ai profughi ancora al di là della frontiera e recuperarne alcuni per assicurare loro un passaggio sicuro in Austria. Un'iniziativa che ha avuto un grande successo, coinvolgendo molti cittadini e portando aiuto a tanti fuggiaschi. L'attività del corteo di beneficenza, battezzata "#refugeeconvoy", per il momento si è conclusa. Finita anche la rete di contatti sms del gruppo, come hanno riferito gli attivisti italiani del centro sociale Labas di Bologna, che hanno partecipato all'iniziativa.