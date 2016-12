Migranti, Chiesa critica accordo Ue

Non piace al Vaticano l'accordo raggiunto a Bruxelles. Di fronte al "grave dramma di tanti nostri fratelli sofferenti" che "per necessità giungono" alle frontiere del continente europeo chiedendo accoglienza - ha detto il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin - dovremmo sentire umiliante dover chiudere le porte, quasi che il diritto umanitario, conquista faticosa della nostra Europa, non trovi più posto".