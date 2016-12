Migranti,Canada stanzia nuovi fondi

Il primo ministro del Canada, il conservatore Stephen Harper, ha annunciato che stanzierà altri 100 milioni di dollari canadesi in aiuti per assistenza ai campi per i profughi siriani, senza però voler aumentare il numero di migranti accolti sul territorio nazionale. Il governo di Ottawa era stato criticato per aver accolto soltanto 2.500 rifugiati dal gennaio del 2015.