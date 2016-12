Migranti,Cameron:colpa Assad e Isis

I maggiori responsabili dell'emergenza migranti sono "il presidente siriano Assad, i macellai dell'Isis e le bande criminali che trafficano esseri umani". Lo ha affermato il premier britannico David Cameron respingendo le critiche secondo cui il suo governo non sta facendo abbastanza per accogliere i rifugiati arrivati dalla Siria e da altri Paesi. "La soluzione - avverte - non è accogliere più profughi, ma risolvere i problemi in Libia e Siria".