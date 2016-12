Migranti Brennero, Austria: pronti 90 container in caso di bisogno

Le autorità austriache ancora lavorano a quello che chiamano il "management di confine" al Brennero. Lo avrebbe affermato il governatore della regione del Tirolo Guenther Platter: "Entro la fine di giugno saranno pronti 90 container che serviranno nel caso si dovessero registrare migranti in arrivo". "Qualora la situazione politica e di sicurezza lo dovessero rendere necessario, prenderanno il via i controlli", ha aggiunto Platter.

I numeri, però, non sembrano suscitare eccessive preoccupazioni. Come hanno reso noto le autorità e la regione austriaca del Tirolo, infatti, a maggio i migranti che hanno cercato di entrare in Austria dall'Italia sono stati 117 e nel mese di giugno, a tutt'oggi soltanto 54.



Ci sono anche migranti che, respinti dalla Germania, scendono verso l'Austria: da maggio ne sono stati fermati 82. Il capo della polizia regionale tirolese Helmut Thomac ha espresso parole di compiacimento per i controlli portati avanti dalle autorità italiane: "L'Italia - ha affermato - è molto impegnata in questo senso e sta agendo in maniera estremamente efficace".