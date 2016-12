Migranti, bozza Ue: 7mila da Italia

Nella bozza della decisione legale in vista del consiglio Interni Ue straordinario è stato inserito il numero totale dei 120mila profughi da ricollocare. In due allegati c'è inoltre il numero attribuito a ogni Stato che sarà ridistribuito da Italia e Grecia. Del totale di 15.600 dall'Italia, 4.027 vanno in Germania e 3.064 in Francia.