Migranti, Boschi: se l'Austria viola regole solleviamo il caso in Ue

"L'Italia è pronta a sollevare in sede europea il caso delle eventuali violazioni dei trattati da parte dell'Austria". Lo ha detto il ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi, commentando l'ipotesi di chiudere la frontiera al Brennero. "Vienna sa benissimo che non può fare controlli sul territorio italiano e noi non accetteremo. Ci auguriamo che non vengano messe in pratica quelle misure", ha poi aggiunto.