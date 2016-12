Migranti, boom di sbarchi in Europa Ue: 700 mln per aiuti

Sono 131.724 i migranti giunti sulle coste europee attraverso il Mediterraneo nei primi due mesi dell'anno. Lo indica l' Unhcr , l'Alto commissariato Onu per i rifugiati, che sottolinea come oltre il 90% sia sbarcato in Grecia . La cifra è superiore a quella registrata dopo i primi 5 mesi del 2015. Come rileva Frontex , il numero di arrivi è aumentato di 30 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ue: "700 milioni per gli aiuti".

Grecia chiede 480 milioni di euro all'Ue - Proprio per far fronte all'emergenza del flusso migratorio, il governo di Atene ha chiesto all'Ue 480 milioni di euro in fondi di emergenza per fornire accoglienza a 100mila rifugiati. "Non possiamo sopportare l'onere di tutti i rifugiati in arrivo, deve esserci une soluzione permanente nella quale i rifugiati vengono ricollocati", ha detto il portavoce del governo Olga Gerovassili. "La Grecia ha chiarito che userà ogni mezzo diplomatico disponibile per trovare la miglior soluzione possibile", ha aggiunto.



A febbraio 8.500 migranti fermati dalla Turchia - Sono quasi 8.500 i migranti fermati a febbraio dalla Guardia costiera turca mentre cercavano di raggiungere le coste greche attraverso il mar Egeo. Rispetto al mese di febbraio 2015, quando i migranti fermati erano stati 753, la cifra è cresciuta di oltre dieci volte.



Ue: 700 milioni per aiuti - La Ue proporrà di aumentare gli aiuti umanitari alla Grecia, dove oltre 20mila migranti sono rimasti bloccati dopo l'intensificarsi dei controlli alle frontiere lungo la rotta balcanica. Il commissario Ue per la gestione della crisi, dicono fonti ufficiali, proporrà un piano per stanziare 700 milioni di euro fino a fine 2018 per aiutare qualunque Stato Ue, non solo la Grecia, a gestire le crisi umanitarie. Trecento milioni sarebbero per quest'anno.