Migranti, Bettel: "E' una vergogna parlare del prezzo di un profugo"

Arrivando al vertice europeo di Salisburgo il premier lussemburghese, Xavier Bettel, si è detto nettamente contrario alla possibilità che i paesi Ue che non accolgono i migranti possano dare un contributo economico, come annunciato dal premier italiano Giuseppe Conte. "Se iniziamo a parlare del prezzo di un migrante - ha detto Bettel -, è una vergogna per tutti. Non parliamo di mercati, non parliamo di tappeti o di merci. Parliamo di essere umani".