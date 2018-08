"Siamo andati molto avanti nelle trattative e riteniamo che arriveremo a un accordo con l'Italia". Lo ha detto il portavoce del ministro dell'Interno tedesco, Eleonore Petermann, in merito al negoziato sui respingimenti al confine dei migranti, che hanno già chiesto asilo in Italia. Il portavoce ha poi affermato che Berlino ha trovato l'intesa con Atene per il respingimento dei migranti richiedenti asilo in Grecia.