Migranti, Berlino: no aiuti a Paesi che non collaborano a rimpatri

Il vicecancelliere Sigmar Gabriel 

Il governo tedesco minaccia di tagliare gli aiuti allo sviluppo ai Paesi che non collaborano al rimpatrio dei propri connazionali a cui viene respinta la richiesta di asilo. E' quanto detto dal vicecancelliere tedesco Sigmar Gabriel in un'intervista a Der Spiegel. Il monito è rivolto in particolare alla Tunisia, da cui arrivava Anis Amri, il responsabile dell'attentato del 19 dicembre a Berlino,