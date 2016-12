Migranti,barcone arenato costa Rodi

Una barca di legno che trasportava 70 migranti si è arenata sulla costa dell'isola greca di Rodi. Lo riferisce la guardia costiera ellenica che sta aiutando i profughi a raggiungere la riva. Non si segnalano feriti. Da venerdì la guardia costiera greca ha tratto in salvo 994 persone in 42 operazioni di ricerca e soccorso in mare.