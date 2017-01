Migranti, Ban Ki-Moon: "Promuovere l'accoglienza senza populismo"

"Quest'anno è stato molto turbolento per migranti e rifugiati: abbiamo assistito a un'inaccettabile perdita di vite di persone in viaggio nel Mediterraneo. E abbiamo assistito a una crescita dei movimenti populisti che cercano di isolare ed espellere migranti e richiedenti asilo, dando loro la colpa dei problemi della società". Lo ha detto il segretario delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, in occasione della Giornata internazionale del migrante.