Migranti, Avramopoulos: "Da Renzi importante contributo a piano Ue"

"La proposta di Renzi a Juncker sul Migration Compact ha rappresentato un importante contributo alla stesura del piano Ue, Roma e Bruxelles si sono trovate su due pensieri paralleli". Lo ha detto il commissario Ue per gli Affari Interni, Dimitris Avramopoulos, nel giorno in cui la Commissione ha diffuso il suo piano per la gestione dell'emergenza migranti. "Ho lavorato benissimo - ha aggiunto - con l'Alto Rappresentante Federica Mogherini".