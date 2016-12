Migranti, Avramopoulos: comprensione Turchia-Ue per salvare accordo

"Serve comprensione reciproca tra Turchia e Ue in materia di terrorismo per salvare l'accordo sui migranti" siglato a marzo. È l'appello che il commissario Ue per le Migrazioni, Dimitris Avramopulos, ha rivolto ad Ankara e Bruxelles. "Dobbiamo comprendere la sensibilità della Turchia sul terrorismo - ha aggiunto -. Ma allo stesso tempo la Turchia deve comprendere le posizioni dell'Ue sul terrorismo. Entrambi possono trovare un punto di incontro".