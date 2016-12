Migranti,Austria:soldati al confine

Per fronteggiare l'emergenza migranti, il governo austriaco ha inviato l'esercito in supporto alla polizia che sta già operando lungo il confine con l'Ungheria. Come ha annunciato il ministro dell'Interno Mikl-Leitner, infatti, Vienna ha deciso di introdurre "controlli temporanei alle frontiere". Il diritto di chiedere asilo non è comunque messo in discussione. Al valico di Nickelsdorf nelle ultime 24 ore si sono registrati 10.256 arrivi.