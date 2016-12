Migranti, Austria: "Nessun muro al Brennero, ma gestione del confine"

"I provvedimenti al Brennero non prevedono alcun muro o filo spinato" contro i migranti. Lo precisa il presidente austriaco Heinz Fischer, ribadendo però il concetto di "gestione del confine" per provocare il minor impatto sul transito di persone e merci. "Servono più controlli per chi vuole entrare nell'Ue", aggiunge. Il tetto dei 35mila profughi "sarà un valore indicativo" per evitare altre 80mila richieste d'asilo come nel 2015, spiega Fischer.