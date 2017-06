Migranti, Austria: "Gli altri Stati europei aiutino l'Italia"

Gli Stati dell'Unione europea "aiutino l'Italia" sul fronte emergenza migranti. L'appello arrivo dal presidente austriaco Alexander Van der Bellen, secondo il quale nel nostro Paese "la situazione non sarà sopportabile a lungo con gli arrivi soprattutto dalla Libia". Gli altri Stati membri devono quindi "dare il loro supporto sia per l'accoglienza sia per i costi".