Migranti, Austria: conclusi i lavori per la barriera al Brennero

L'Austria ha concluso i lavori per la barriera al Brennero. Il capo della polizia in Tirolo, Helmut Tomac, ha definito "indispensabile" una recinzione in caso di controlli di frontiera. Il "management di confine" è concepito per l'arrivo di 1.200 migranti in 24 ore e vedrà in servizio tra i 160 e i 240 poliziotti, eventualmente supportati da soldati.