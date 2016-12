Migranti, Austria: chiuderemo rotte

"Chiuderemo tutte le rotte, anche quella Balcanica". Lo dice il cancelliere austriaco Werner Faymann, al suo arrivo a Bruxelles per il vertice Ue-Turchia sui migranti. "I trafficanti non devono avere alcuna opportunità", aggiunge. Muro contro muro anche da parte dell'Ungheria. "Non ci possono essere discussioni su reinsediamenti diretti dalla Ankara all'Europa, il governo ungherese non farà concessioni", afferma il premier Viktor Orban.