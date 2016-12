Migranti, Austria: "Agitazione Italia per Brennero non comprensibile"

Il ministro dell'Interno austriaco, Johanna Mikl-Leitner, giudica "non comprensibile" l'agitazione registrata in Italia per l'avvio dei lavori per la barriera al Brennero. "Vienna si sta semplicemente preparando a eventuali flussi migratori incontrollati", ha aggiunto. Sulla questione è intervenuto anche il premier Matteo Renzi: "C'è amicizia con l'Austria ma noi pretendiamo che siano rispettate le regole europee".