Migranti, Aquarius: salvate 116 persone al largo della Libia

La nave Aquarius ha salvato 116 migranti davanti alle coste libiche. Lo annuncia, in un tweet, Medici Senza Frontiere specificando che le persone salvate, uomini, donne e bambini, erano a bordo di un barcone di legno sovraffollato. Tra loro anche 67 minori non accompagnati provenienti soprattutto da Somalia ed Eritrea. Il soccorso è avvenuto in acque internazionali, a 24 miglia nautiche dalla costa libica, a nord di Abu Kammash.