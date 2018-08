Migranti, appello della nave Aquarius: "L'Ue ci indichi un luogo sicuro dove far sbarcare 141 profughi"

Dopo aver salvato 141 migranti al largo della Libia con la nave Aquarius , Sos Mediterranée e Medici senza frontiere lanciano l'allarme: "Le persone soccorse hanno dichiarato di aver incrociato cinque diverse navi che non hanno offerto loro assistenza, prima di incontrare l'Aquarius. Le navi potrebbero non essere disposte a rispondere a coloro che sono in difficoltà a causa dell'alto rischio di rimanere bloccate e vedersi negare un porto sicuro".

La Aquarius nei giorni scorsi ha tratto in salvo 141 persone che si trovavano sui barconi al largo della Libia e ora si sta dirigendo verso le coste europee per richiedere il luogo di sbarco più vicino a un altro Centro di Coordinamento dopo il "no" di quello libico.



"Ue ci indichi luogo sicuro di sbarco" - Sos Mediterranee e Msf chiedono dunque ai governi del Ue di "assegnare un luogo sicuro di sbarco più vicino possibile in conformità con il diritto internazionale marittimo, in modo che le persone salvate in mare possano essere sbarcate e l'Aquarius possa continuare a fornire la necessaria assistenza umanitaria", si legge in una nota diffusa da Medici Senza Frontiere.



Molti migranti provengono dai centri di detenzione libici - Più del 70% delle persone salvate proviene dalla Somalia e dall'Eritrea. Le condizioni di salute delle persone soccorse sono stabili al momento, ma molte sono estremamente deboli e denutrite. Molte persone riferiscono di essere state detenute in condizioni disumane in Libia.