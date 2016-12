"L'Italia deve comprendere che il lasciapassare dei migranti non risolve i problemi ma li aumenta". Lo ha detto il ministro degli Esteri austriaco, Sebastian Kurz, incontrando a Bolzano i governatori di Alto Adige, Trentino e Tirolo. "Non possiamo permetterci un altro 2015 - ha aggiunto -. Lo scorso anno abbiamo accolto 90mila persone: proporzionalmente è come se l'Italia ne accogliesse 600mila".