Migranti, Angela Merkel: "La politica tedesca sull'asilo non cambia"

Il Cancelliere tedesco Angela Merkel ha respinto con fermezza gli appelli dell'opposizione per un cambiamento della politica di accoglienza verso i rifugiati, dopo l'ondata di attentati nel Paese: "La Germania resta fedele ai suoi principi e darà rifugio a chi lo merita". Nel frattempo, però, Merkel presenta un piano in nove punti per la sicurezza dopo le violenze in Baviera. Tra le novità in arrivo un abbassamento degli ostacoli per l'espulsione.

La Merkel ha quindi spiegato che il ministero dell'Interno tedesco potenzierà i controlli, anche rafforzando lo "scambio di informazioni" con i Paesi nordafricani e dell'area del Medio Oriente per evitare infiltrazioni di terroristi.



"Dobbiamo restare uniti" - "Dobbiamo proteggere i nostri confini, dobbiamo mettere in equilibrio integrazione, libertà e sicurezza, in modo da poter continuare a vivere in maniera sicura", ha sottolineato il cancelliere. "Gli attacchi recenti nel mondo sono scioccanti, dobbiamo restare uniti. Abbiamo affrontato sfide difficili, abbiamo preso decisioni importanti che verranno messe in atto", ha aggiunto.



"Vinceremo la sfida del terrorismo" - Nel suo discorso la Merkel ha fatto più volte riferimento agli attacchi terroristici compiuti in Germania: "Undici mesi fa ho detto che la Germania era un Paese forte, abbiamo fatto tante cose e oggi penso ancora che ce la faremo. Non ho detto che era facile ma ce la faremo a vincere questa sfida storica". "Siamo davanti - ha proseguito - a una prova storica nel tempo della globalizzazione. Affronteremo la nuova sfida del terrore islamico e la supereremo".