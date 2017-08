Migranti, Angela Merkel contraria a tetto limite in Germania

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha assicurato di essere contraria all'introduzione di un tetto limite dei migranti in Germania. "Abbiamo punti in comune con la Csu nel voler ridurre i profughi e combattere le cause della fuga dei migranti. Ma senza un tetto limite", ha detto a proposito degli attriti sull'argomento con gli alleati bavaresi.