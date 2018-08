Migranti, Amnesty: Italia e Ue complici delle violazioni in Libia

Amnesty International accusa l'Italia e l'Ue di essere complici delle violazioni dei diritti umani in Libia. Nel mirino della Ong le nuove misure di sostegno per il "rafforzamento" della guardia costiera libica, in modo che impedisca le partenze di migranti. In un rapporto aggiornato Amnesty poi fa il punto sui morti in mare affermando che 721 profughi sono deceduti nel Mediterraneo centrale tra giugno e luglio 2018.