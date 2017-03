Migranti, Amnesty International: accordo Turchia-Ue vergognoso

Alla vigilia del primo anniversario dell'accordo tra Unione europea e Turchia, firmato il 18 marzo 2016 ed entrato in vigore due giorni dopo, Amnesty International ha parlato di "una vergognosa macchia sulla coscienza collettiva dell'Europa", che ha causato la sofferenza di migliaia di migranti e rifugiati. L'accordo non ha raggiunto gli obiettivi che si era dato ma ha lasciato migliaia di persone in condizioni squallide e insalubri in Grecia.