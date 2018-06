Migranti, Amnesty: accordo Ue pericoloso ed egoista

"I leader dell'Ue hanno preferito la paura alla compassione" con la firma delle Conclusioni del Consiglio europeo che "potranno mettere in pericolo uomini, donne e bambini tra i più vulnerabili al mondo". Così Amnesty International sull'accordo raggiunto a Bruxelles che contiene nuove proposte in tema d'immigrazione tra cui "centri controllati" per richiedenti asilo e migranti all'interno degli stati dell'Ue e "piattaforme regionali di sbarco".