Migranti,altolà da sindaci Francia

Polemiche in Francia per la posizione espressa da diversi sindaci della destra, che, nel quadro del nuovo piano d'accoglienza di 24mila rifugiati nel giro dei prossimi due anni, si sono detti pronti ad accogliere solo quelli cristiani. "Solo così possiamo avere l'assoluta certezza che non siano terroristi", dice uno di loro. "E' completamente illegale", replicano le associazioni per la difesa dei diritti umani.