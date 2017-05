Migranti, allarme dell'Unicef: aumento record di bambini in fuga da soli

Il numero di bambini migranti non accompagnati nel 2015-2016 ha raggiunto livelli record. Sono 300mila i minori (fascia compresa tra 0 e 15 anni) in fuga da soli registrati in 80 Paesi, oltre quattro volte in più rispetto ai 66mila documentati tra il 2010 e il 2011. E' l'allarme lanciato dall'Unicef in un rapporto che denuncia gli abusi, sfruttamento, schiavitù e prostituzione subiti da molti bimbi. Più della metà (170mila) ha chiesto protezione in Europa.