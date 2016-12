Migranti, Alfano: "Italia pronta"

Sulla crisi dei migranti l'Italia "si sta preparando a ogni scenario possibile, ma sta anche lavorando per impedire che l'Europa vada a sbattere contro un muro". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, alla riunione di pre-vertice del Partito popolare europeo (Ppe). Il titolare del Viminale ha poi spinto per la revisione della convenzione di Dublino, definita "una foto ingiallita di un passato che non rispecchia più l'Europa di oggi".