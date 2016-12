Migranti, Alfano e Gentiloni scrivono all'Ue: no barriere al Brennero

"Le misure annunciate" dall'Austria al Brennero "inducono a chiedere con estrema urgenza la verifica della loro compatibilità con le regole di Schengen". Lo scrivono i ministri Gentiloni e Alfano in una lettera indirizzata al commissario Ue Avramopoulos, sottolineando che "la decisione di ripristinare i controlli interni con l'Italia non è suffragata da elementi fattuali" e che "la reintroduzione di barriere non può essere considerata proporzionata".