Migranti, al Brennero 50 agenti austriaci in più per i controlli

Altri cinquanta agenti di polizia austriaci si sono aggiunti a quelli già in forza per controllare il traffico nelle immediate vicinanze del confine del Brennero, in territorio tirolese, per impedire ai migranti di varcare il confine. Le ispezioni vengono effettuate sull'autostrada, sulla strada statale e a bordo dei treni. A confermarlo è stata la direzione della polizia della regione del Tirolo.